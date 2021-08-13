Омск, 13 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков во время прямого эфира в Instagram заявил о том, что в Омске вряд ли будет построено метро «в классическом виде».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

По словам Буркова, которые приводит «Коммерсантъ», «это большие вложения, большие объёмы денежных средств», которые ежегодно необходимо будет выделять на поддержание.

Бурков подчеркнул, что региональные власти обсуждают с федеральными Минстроем и Минтрансом вопрос строительства инфраструктуры для метробуса или скоростных трамваев, троллейбусов.

Напомним, строительство подземки в Омске началось в 1993 году. На эти цели потратили порядка 14 млрд рублей. В настоящее время метро в Омске является недостроем и в эксплуатацию не введено.