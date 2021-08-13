Йошкар-Ола, 13 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 872 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 178 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 39 человек. 420 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались два человека в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1278 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 637 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1151 человек, из них у 1127 — пневмония, 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 74 пациента, при этом госпитализированы 85 жителей Марий Эл.