Иркутск, 13 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. С 1 июля в Иркутской области поднялись тарифы на коммунальные услуги — в среднем на 3,6%. Об этом 13 августа сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Также отмечается, что электроэнергия подорожала на 5,1% (тариф — 123 рубля за 100 кВт.ч.), оплата холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 3,9%, тарифы за отопление — на 3,8%, горячее водоснабжение — на 3,6%, газоснабжение подорожало на 3% (стоимость газа сетевого в среднем по области составляет 14,4 руб. за куб. м).

В то же время зафиксировано снижение тарифа на услуги по обращению с тверды-ми коммунальными отходами на 13,2%.

Как сообщало ИА, в 1 квартале 2021 года в Приангарье стали тратить больше средств на оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарств, общественного транспорта. Расходы семей увеличились в связи с оплатой услуг образования.

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