Черкесск, 13 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в преддверии выборов организован центр видеонаблюдения при Общественной палате КЧР. Там будет предоставлена возможность для всех желающих в режиме реального времени отслеживать ситуацию на избирательных участках. Об этом ИА REGNUM рассказала 13 августа заместитель председателя избирательной комиссии республики Татьяна Калашникова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Выборы

«В Общественной палате КЧР будет организован центр онлайн-трансляции. Каждый заинтересованный может принять участие в просмотре: и избиратели, и кандидаты, и наблюдатели. Помимо этого, проследить за ходом выборов может каждое региональное отделение политических партий, участвующих в выборах. Будут иметь доступ к онлайн-трансляции и все кандидаты по одномандатным кругам, которые участвует в выборах на территории республики.

Все абсолютно прозрачно и доступно. Каждый может зайти в этот ситуационно-информационный центр и проследить за ходом выборов. Там есть возможность перемотки, если у кого-то возникнут какие-то сомнения, можно просмотреть интересующий момент», — рассказала представитель избиркома.

По словам Татьяны Калашниковой, всего в Карачаево-Черкесии создано 249 избирательных участков. Видеонаблюдение организовано на 103 из них и во всех 12 территориальных избирательных комиссиях.

«Остальные участки оснащены видеорегистраторами. Таким образом, у нас будет организован 100%-ный охват видео. Только в одном случае онлайн, в другом — офлайн», — сообщила зампредседателя ЦИК КЧР.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики, а также состоятся выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и выборы депутатов в местные органы самоуправления восьми населенных пунктов в четырех районах.