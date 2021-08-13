За выборами в Карачаево-Черкесии можно будет наблюдать онлайн
Черкесск, 13 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в преддверии выборов организован центр видеонаблюдения при Общественной палате КЧР. Там будет предоставлена возможность для всех желающих в режиме реального времени отслеживать ситуацию на избирательных участках. Об этом ИА REGNUM рассказала 13 августа заместитель председателя избирательной комиссии республики Татьяна Калашникова.
По словам Татьяны Калашниковой, всего в Карачаево-Черкесии создано 249 избирательных участков. Видеонаблюдение организовано на 103 из них и во всех 12 территориальных избирательных комиссиях.
Напомним, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики, а также состоятся выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и выборы депутатов в местные органы самоуправления восьми населенных пунктов в четырех районах.