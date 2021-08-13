Мурманск, 13 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области число больных COVID-19 пополнили 217 человек. Всего на лечении с инфекцией находятся 11 320 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, лидер по приросту заболевших — Мурманск, где за сутки ковид подтвердили у 101 пациента. Уверенно растёт число заболевших в Мончегорске (+24) и Североморске (+20).

За сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начла пандемии — 1672.