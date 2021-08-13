Уфа, , 13:42 — REGNUM Более 40 новых школьных автобусов были переданы властям некоторых районов Башкирии. Об этом 13 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Школьный автобус Kaluga-gov.ru

По его словам, в 2021 году на программу обновления школьного автотранспорта из бюджета республики было выделено 106 млн рублей, еще 142 млн рублей выделено из средств федерального бюджета.

«Новые школьные автобусы заменят устаревший транспорт, позволят открыть дополнительные маршруты для школьников. Новое поколение у нас талантливое, нам нужно думать, как возить ребят на учёбу, предметные олимпиады, спортивные соревнования», — сообщил Хабиров, отметив, что безопасность на дорогах очень важна.

Глава региона подчеркнул, что в республике заботятся как о квалификации водителей, так и об обновлении школьных автобусов.

«В октябре к нам придёт ещё 120 новых школьных автобусов. Будем обновлять автопарк и дальше», — заверил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что учебный год в Башкирии начнется в очном формате.