Пенза, 13 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Прокурорская проверка проходит в Пензе после гибели подростка 2006 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Франсис Грюбер. Утопленник (фрагмент). 1941

Трагедия произошла днем 12 августа в водоеме садового некоммерческого товарищества «Гудок» города Пензы. Установлено, что подросток, несмотря на запрет родителей, решил искупаться в водоеме, предназначенном для забора и подачи воды на участки дачников. Обстоятельства случившегося выясняются.

Предстоит установить собственника водоема, оценить безопасность пребывания людей на нем и изучить условия жизни и воспитания мальчика.

ИА REGNUM напоминает, 5 августа около 15:00 в пруду города Спасска Пензенской области утонул 17-летний подросток.

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