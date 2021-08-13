Степанакерт, , 13:37 — REGNUM С территории Нагорного Карабаха ночью 13 августа не производился обстрел позиций ВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщение от минобороны Азербайджана о том, что 13 августа в 02:30 подразделения Армии обороны Республики Арцах открыли огонь из огнестрельного оружия по направлению сёл Юхари Вейсали, Схнах, а также азербайджанских позиций, возле Шуши, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В военном ведомстве Нагорного Карабаха подчеркнули, что соблюдают режим прекращения огня и открывают огонь только для того, чтобы помешать «провокациям» с азербайджанской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Баку обвинил Ереван в обстрелах азербайджанских позиций в ночь на 13 августа. В заявлении говорилось, что сначала стрельба якобы велась с территории Армении, а потом с «территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», как в Баку называют Нагорный Карабах.

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