Варшава, 13 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Польше уже наступила четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил 13 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в эфире Polskie Radio.

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По словам Андрусевича, в последние недели количество новых заражений в стране увеличивается примерно на 20−30% в неделю. При этом Войцех Андрусевич подчеркнул, что эта тенденция, вероятно, сохранится.

«Четвертая волна уже наступила и начинает набирать оборотов. Сегодняшние результаты на уровне 14-процентного роста не должны вводить нас в заблуждение. Еженедельный прирост составляет от 20% до 30%, и эта тенденция в ближайшие дни сохранится», — сказал пресс-секретарь минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Польше выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончались еще шесть человек. В течение июня и июля данный показатель редко превышал сотню новых заражений.