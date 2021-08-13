Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Большинство сторонников Демократической партии США предпочитают социализм капитализму, об это сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает New York Post.

Как показал опрос, проведенный с 7 по 10 августа, 59% зарегистрированных избирателей-демократов, заявили о предпочтении к социализму, по сравнению с 49%, которые предпочитают капитализм.

В феврале 2020 года, когда в последний раз проводился подобный опрос, 50% демократов заявили, что они положительно относятся к капитализму, и только 40% заявили то же самое о социализме.

Со своей стороны, 67% опрошенных республиканцев положительно относятся к капитализму, а 8% — к социализму.