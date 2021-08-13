Донецк, 13 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 335 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 12 августа проведено 679 исследований, из них выявлено 247 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 88 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 51 555.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3798.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 42 493 человека, еще 5264 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 406 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.