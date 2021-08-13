Саранск, 13 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 437 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 775 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2687 человек.

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