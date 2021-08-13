Саранск, 13 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 775 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровел 21 651 житель Мордовии. 437 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2687 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1281 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1899 человек.