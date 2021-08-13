Иркутск, 13 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Иркутской области из непродовольственных товаров в июле наметился небольшой рост цен на одежду для школы и канцелярские товары. Об этом 13 августа сообщает территориальное управление государственной статистики. Также отмечается, что сорочки для мальчиков, блузки и платья-сарафаны из смесовых тканей для девочек подорожали на 2%, брюки для мальчиков и детские спортивные костюмы — на 1,5%.

Школьники

Альбомы для рисования подорожали на 2% и стоят 97 рублей, набор фломастеров — на 1% (167 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 7 месяцев 2021 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,3%.

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