В Самарской области ожидается жара до +35°С
Самара, 13 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Жара до +35°С ожидается в Самарской области. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Pixabay.com
Жара
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Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, с 14 по 16 августа в регионе сохранится жара до +35 °С.
Отмечается, что днем 14 августа по области ожидается небольшой дождь. 15 и 16 августа в регионе осадков не ожидается.
Сотрудники МЧС рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности во время жары. Они не рекомендуют долго находиться на солнце, особенно без головного убора.