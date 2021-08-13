Берлин, , 13:28 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву с визитом 20 августа. Об этом 13 августа сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы», — сказал он.

Также Зайберт добавил, что «вполне очевидно», что в ходе своего визита немецкий канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, официальный представитель правительства Германии уточнил, что после этого, 22 августа, Меркель приедет с визитом в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» состоится вскоре после завершения строительства и в любом случае — до конца 2021 года.