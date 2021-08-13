Киев, 13 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Украинская компания «ДТЭК Энерго», которой принадлежит ряд ТЭС страны, заключила контракт на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши.

Уголь

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 13 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, контракт заключен с угледобывающим предприятием Bogdanka. Документ предусматривает поставки угля в период с августа 2021 по январь 2022 года.

В заявлении отмечается, что ДТЭК «всегда действует в интересах Украины», поэтому для компании крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом.

Вместе с тем отмечается, что импорт угля — это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы.

«Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но из — за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле мы вынуждены искать дополнительные источники топлива», — заявили в руководстве компании.

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа в госкомпании «Укрэнерго» заявили, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины «остается критической». В заявлении отмечалось, что имеющиеся запасы на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа согласно графику накопления топлива, утвержденному министерством энергетики.