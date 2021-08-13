Архангельск, 13 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Майском парке Архангельска развалились спортивные тренажеры, установленные в 2019 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ОНФ, причиной тому послужило качество снарядов.

Новости-архангельска.рф Депутаты Архангельской городской думы в Майском парке

«По всей вероятности, тренажеры изначально были закуплены низкого качества, почти все сиденья из тонкой пластмассы треснули, два тренажера не работают совсем. На этом фоне заключение властями нового контракта на поставку двух качелей в парк «Майский» со светодиодной подсветкой за 750 тысяч рублей можно расценить как расточительство и бесхозяйственность», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов.

Напомним, открытие парка состоялось в октябре 2019 г. На его благоустройство израсходовано около 40 млн рублей.