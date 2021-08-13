Казань, 13 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В связи с высокой пожарной опасностью лесов в Татарии объявили штормовое предупреждение, сообщает 13 августа региональное управление Росгидромета.

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По данным ведомства, в период с 14 по 20 августа на территории Татарии местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

В ночь на 14 августа столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, днем — +25, в восточных районах — до +32 градусов.

В воскресенье, 15 августа ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +12.+17 градусов. Максимальная температура воздуха днем — +22.+27.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии похолодание, которое ожидалось во второй половине августа, откладывается до 24 августа.

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