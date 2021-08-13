Москва, 13 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Одной из причин поражений российских футбольных клубов в еврокубках является слабая подготовка команд. Об этом 13 августа заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Колосков Вячеслав

«Причина в том, что мы просто плохо тренируемся, и другого объяснения я найти не могу», — цитирует Колоскова ТАСС.

«Закон в спорте один: чтобы победить соперника, надо тренироваться больше и лучше него. Значит, наши команды проигрывают потому, что плохо тренируются», — сказал Колосков.

Он также добавил, что у российских команд был плохо отработан подготовительный период и, как следствие, оказалась плохая готовность к играм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Шотландию, после того как «Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций, а «Спартак» — из Лиги чемпионов.