Абакан, 13 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Постепенное возобновление плановой медицинской помощи начинается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 13 августа в республиканском правительстве.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией

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В регионе снижается уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Растёт число свободных коек, которые ранее были перепрофилированы под ковид-пациентов. Об этом сообщил глава республиканского минздрава Олег Ананьевский.

В частности, по его словам, открывается терапевтическое отделение в Белом Яре. Ожидается возобновление плановой помощи в республиканской офтальмологической больнице, терапевтическом корпусе ресбольницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период пандемии выявлено 32 545 носителей коронавируса, выздоровел 27 331 человек, скончались 836 ковид-пациентов.