Рязань, 13 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Провести проверки во всех автопарках пассажирских перевозчиков Рязанской области поручил 13 августа губернатор Николай Любимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Max071086 Городской автобус. Рязань

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В связи с ЧП в Воронеже, профильные министерства и ведомства Рязанской области проверят автотранспортные предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров. Губернатор попросил подключиться к работе руководителей управлений МВД России, Роспотребнадзора, муниципальных образований. Межведомственным комиссиям поручено проконтролировать безопасность перевозок, проверить водителей на наличие допусков, соблюдение рабочего режима, соответствие квалификационным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта взорвался пассажирский автобус. Два человека погибли, в больницы доставлены 17 пострадавших.