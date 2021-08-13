Темрюкский район, Краснодарский край, 13 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Из-за подтоплений, которые вызваны сильными ливнями, на территории Темрюкского района Краснодарского края вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 13 августа сообщил глава названного района Фёдор Бабенков на своей странице в соцсети Instagram.

vivali Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

«На территории района введен режим ЧС, ситуация находится на особом контроле. Объекты электро‑ и газоснабжения работают в штатном режиме. Все службы приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в его сообщении.

Кроме того, глава Темрюкского района уточнил, что в ближайшие сутки также ожидается обильное выпадение осадков и добавил, что им было дано поручение в первую очередь обследовать места круглосуточного массового пребывания детей и предусмотреть возможность экстренной эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате наводнения и селей, которые были вызваны проливными дождями, в турецких провинциях Кастамону и Синоп, расположенных на черноморском побережье страны, увеличилось до 27.