Москва, 13 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. На прошлой неделе Telegram-каналы страны поделились с подписчиками множеством интересных и необычных историй. Нашествие богомолов на Владимир, сено для вакцинации и многое другое… Читайте самое интересное в нашей подборке.

Avicentegil Тень богомола

Центральный федеральный округ

В Марьиной Роще в Москве жители обнаружили «закладчика тараканов». Молодой человек подкладывал пакетики с насекомыми под окна жилого дома. Местные жители, пишут «Московские новости», подозревают, что незнакомец подослан фирмой, которая занимается травлей паразитов.

Во Владимирской области — другая история с насекомыми. Здесь неожиданно началось нашествие богомолов. Обычно богомолы обитают далеко на юге, но из-за летней жары стали быстро и охотно переселяться на север. «Владимир Тудэй» успокаивает граждан: для человека богомолы не опасны и питаются насекомыми.

В Белгороде один из лесных массивов стали патрулировать верховые казаки. Они следят, чтобы не возникли пожары, но стали причиной другой напасти. Их лошади оставляют за собой заметные «отходы жизнедеятельности». Горожанам неприятно чувствовать во время прогулки далеко не запах соснового леса. В администрации города говорят, что казаки обязаны убирать за своими животными, иначе их станут штрафовать. «Теперь эта проблема или исчезнет, или, возможно, наймут кого-нибудь еще, кто будет следить за казаками, которые следят за безопасностью», — шутит «Гоу31».

Еще одна история из Белгородчины, куда докатилась мода на переход из одного пола в другой. С проблемой неожиданно столкнулись сотрудники ДПС Ракитянского района. На трассе они остановили автомобиль, которым управлял мужчина без документов. Стали искать гражданина по базам — и без результата. «Каково же было удивление наших родных сельских гаишников, когда внезапно выяснилось, что дядя-нарушитель совсем не дядя, а 35-летняя тетя. Да еще находившаяся в федеральном розыске за наезд на пешехода в 2015 году», — удивляется «Белгородчина» вместе с ДПС.

Возле Воронежа установили самый высокий в Черноземье памятник. Он возвышается более чем на четыре метра. Шутки про гигантоманию и Зураба Церетели оказались не шутками. Скульптуры Петра и Февронии принадлежат авторству Церетели. По словам создателей, миссия памятника — «взывать к чувствам, проникать в самые сокровенные частички души и спасать от необдуманных поступков, сохранять и приумножать чувства, любовь и веру, веру в семью», цитирует «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

Необычный арт-объект обещает появиться в Санкт-Петербурге. Это полуторавековой дуб, упавший на днях в Ботаническом саду. Сотрудники сада собираются пометить на одном из спилов дерева рядом с годовыми кольцами события, значимые для Петербурга и совпадающие с годами жизни дуба, который пережил три революции и две мировых войны, передают «Записки декабриста».

»Усы Печорина» пишут, что несмотря на разные карантинные ограничения к юбилею Республики Коми все же проведут гастрономический фестиваль с интересным названием «ШаньгаФест». Более того, это будет чуть ли не единственное заметное событие юбилея.

Приволжский федеральный округ

Продолжаются курьезы, связанные с рекламными кампаниями вакцинации. Свой вклад внесли власти Аскинского района Башкирии. «Новости Башкирии и Уфы» узнали, что среди привившихся от коронавируса жителей разыграют сено. Акция объявлена на сайте муниципалитета.

Необычная история произошла в Нижнем Новгороде. Двое молодых людей с Северного Кавказа остановили машину посреди проезжей части, один из них станцевал лезгинку на дороге, устроив пробку, второй записывал его на видео. Полиция их быстро нашла и нанесла ответный удар — тоже записала видео. «С чем бы вы подумали? Конечно, с извинениями танцора и его друга на камеру перед жителями Нижнего. Они неправы и больше так не будут. Использование традиционного метода некоторых кавказских республик ГУ МВД в своих воспитательных целях — это что-то новенькое. Не то оружие возмездия, не то культурная апроприация», — пишет «Нижний гиперболоид».

Южный федеральный округ

«Крымский» сообщает, что нетрезвый ялтинец 1994 года рождения на днях прославился благодаря аэропорту «Шереметьево». Молодой человек попытался попасть в самолет, сев на багажную ленту и уехав во внутренние помещения аэропорта. Поездка получилась недолгой. Гражданин уперся в рентген-аппарат и, несмотря на крики «Я рюкзак! Я рюкзак!», был задержан и привлечен к административной ответственности — 5000 рублей штрафа.

В Анапе дрон впервые спас тонущего человека. Летательный аппарат оперативно доставил спасательный жилет мужчине, который заплыл слишком далеко и начал тонуть. Операция заняла считанные секунды, сообщает «Типичный Краснодар». Затем мужчину забрали спасатели на катере. Число дронов теперь хотят увеличить.

Из-за жары Волгоград превращается в город ночных развлечений. Днем на него наваливается зной. «Фото, на которых жители выстраиваются в тень от столба во время ожидания общественного транспорта», стали визитной карточкой города, грустит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Чеченской Республике в один из сельских дворов забрел медведь. Он оказался спокойным и деликатным. Жители вызвали егерей, которые проводили медведя обратно в лес. «Не стал связываться с чеченцами», — полагает Chechnya.

Уральский федеральный округ

«Упорный край» нашел продолжение мистики в «деле Дятлова». Теперь после попытки посетить злополучный филиал скончался мужчина, более двадцати лет руководивший Фондом памяти группы Дятлова. Впрочем, скончался не таинственно: от коронавируса.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске погребальные конторы стали рекламировать надгробные плиты портретами знаменитостей, рассказывает «Проспект Мира». Создатели сомнительных надгробий не видят ничего предосудительного и говорят, что «известные люди всегда стремились к популярности», а смерть — не причина отказываться от «их популяризации». А вот адвокаты считают, что разрешения от покойных (или родственников) все равно получать надо.

Омский драмтеатр построит целый ангар для хранения своих декораций. При этом средства на хранилище театр заработал сам, радуется «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

Скандал на Сахалине. В Невельске снесли ради заправки памятник Гагарину, который оказался бесхозным. После возмущения жителей памятник решили восстановить, причем в центре города, сообщает «ЧП Сахалин». Нет худа без добра.

«Смотровая вышка» удивилась тренировке магаданских пожарных, которые в полной амуниции, со средствами защиты дыхания и зрения сыграли футбольный матч. «Кажется, у сборной России появились серьезные конкуренты», — пишет канал.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 августа.