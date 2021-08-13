Киев, , 13:21 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на 30 августа, точно станет «историей успеха», заявил на брифинге 13 августа глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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Дипломат напомнил, что в начале августа он посетил Вашингтон вместе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком, подчеркнув, что «очень хорошее впечатление произвела позитивная атмосфера, которая там установилась в связи с подготовкой визита президента Зеленского».

«Визиты такого уровня в такой исторический момент — это очень сложная задача… Мы над ней работаем, ведется очень системная работа… будут конкретные договоренности», — заявил представитель Киева.

Также Кулеба похвалил администрацию Джозефа Байдена за «конструктивный подход», и отметил как позитивный момент, что и демократы, и республиканцы в США «единодушны в поддержке Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты объяснили, почему американцы на самом деле не хотят видеть Зеленского в Вашингтоне.