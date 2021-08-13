Тбилиси, 13 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Грузии под наблюдением медиков находятся 50 тыс. носителей коронавируса, что является самым высоким показателем для страны. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваемости Грузии (NCDC) Паата Имнадзе 13 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня у нас абсолютный рекорд по стране: одновременно в стране инфицировано 50 тысяч человек», — сказал врач.

Имнадзе отметил, что, по оценке специалистов, примерно 25% случаев заражения в Грузии остаются не выявленными. С учётом этого, по мнению представителя NCDC, каждый 50-й или 60-й житель страны является носителем SARS-CoV-2.

Врач заявил, что при пересчёте на 100 тыс. населения эпидемиологическая ситуация в Грузии в пять раз хуже, чем была в Индии во время последней волны пандемии.

Стоит отметить, что грузинские власти с апреля 2021 года запретили пассажирские регулярные авиарейсы между Грузией и Индией.