Пекин, 13 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Политизация ситуации вокруг пандемии коронавируса никоим образом не будет способствовать борьбе с инфекцией. Поэтому Россия выступает против любых подобных попыток. Об этом 13 августа в ходе брифинга в МИД КНР заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

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«Россия со своей стороны решительно выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, — подчеркнул дипломат. — Что нам всем действительно сейчас необходимо, так это широкая координация всех наших действий для продвижения прозрачных многонациональных усилий, направленных на отслеживание происхождения COVID-19».

По его словам, именно это будет «полезно для преодоления пандемии».

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«Всемирная организация здравоохранения может и должна играть роль координирующего механизма в борьбе с пандемией, действуя в рамках своего мандата, в соответствии с руководящими принципами стран-участниц и на основании доступных научных данных», — добавил он.

Денисов, слова которого приводит РИА Новости, подчеркнул, что только «совместные и непредвзятые исследования и усилия могут принести надёжные результаты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики обратились с призывом к странам «Группы двадцати» (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами.

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О том, что вакцинацию нельзя использовать в политических целях также заявлял лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Если политизация вопроса все-таки произойдёт, то «свет в конце тоннеля, который мы уже видим, может погаснуть», добавил он.