Уфа, 13 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. 1 сентября учебный год в Башкирии начнётся в очном формате. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на августовском совещании по образованию в Уфе.

Георгий Балаков ИА REGNUM 1 сентября

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«1 сентября почти пол миллиона наших детей пойдут в школу. Никаких разговоров о дистанционном обучении на данный момент не ведем», — сообщил он.

Глава Башкирии также отметил, что в республике в первый класс пойдут 58 тысяч детей, поэтому их нужно соответствующим образом встретить в школе.