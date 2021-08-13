Чебоксары, 13 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 78 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов в одной из больниц республики

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По сведениям на 13 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 78.

Победили болезнь 27 556 пациентов, из них за последние сутки выписаны 65 человек.

Вместе с тем, умерли в Чувашии ещё восемь пациентов с коронавирусом — таким образом, жертвами пандемии стали 1832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципальных образованиях Чувашии будут введены дополнительные ограничения — Порецком районе, Алатыре и Алатырском районе. Прежде всего, это коснётся работы предприятий общепита и проведения массовых мероприятий.