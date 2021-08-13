Екатеринбург, 13 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка на 25-летнюю горожанку, называющую себя «ангелом света». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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По версии следствия, молодая женщина порезала своего сына несколько раз. Ребёнок находится в реанимации. Супруг подозреваемой заявил в ходе опроса, что в последнее время его жена возомнила себя «ангелом света».

«Подозреваемую в причинении собственному ребёнку травм сотрудники полиции доставили на освидетельствование в медицинское учреждение», — сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Женщина нигде не работает, ранее на учёте в полиции не состояла, судимостей не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор главе секты «Ученики Иисуса Христа». Один из членов деструктивного сообщества убил своего сына.

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