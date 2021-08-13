Саратов, 13 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Саратовской области, сообщает 13 августа ГУ МЧС по региону.

Ливень

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В ближайшие часы с сохранением до конца дня 13 августа, а также ночью и днем 14 августа преимущественно в Правобережье области ожидается гроза, ливень с усилением ветра до 25 м/с. В субботу, 14 августа возможен крупный град, местами сильный дождь (50 мм и более). Температура воздуха в ночные часы составит +15 градусов, днем в Левобережье воздух раскалится до +35.

До 16 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, над Северным Кавказом 13−15 августа будет властвовать непогода. На регион надвигаются сильные ливни с грозами, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

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