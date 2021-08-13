Киев, 13 августа 2021, 13:10 — REGNUM Руководитель государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины был задержан при попытке бегства из страны, сообщила 13 августа пресс-служба национальной полиции.

Сотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины
Kyiv.npu.gov.ua

Согласно источнику, высокопоставленный чиновник, чьё имя не называется, был намерен сбежать через киевский аэропорт «Жуляны» утром 13 августа, вместе со своим сообщником. В сообщении отмечается, что задержание произвели оперативники департамента стратегических расследований.

Сообщается, что задержание проведено в рамках расследования дела о масштабных злоупотреблениях должностных лиц корпорации, ориентировочная сумма ущерба составляет более $57 млн. Суть схемы, по данным правоохранителей, заключалась в том, что за кредитные средства, полученные под госгарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной. В настоящий момент готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым мер пресечения.

В свою очередь, пресс-служба корпорации сообщает, что все подразделения работают в штатном режиме, корпорация продолжает выполнять все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами.

В марте этого года Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило системную коррупционную схему должностных лиц акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», учредителем которого является государство, о вымогательстве денег за назначение на должности.