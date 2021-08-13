Киев, 13 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Руководитель государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины был задержан при попытке бегства из страны, сообщила 13 августа пресс-служба национальной полиции.

Kyiv.npu.gov.ua Сотрудники полиции Украины

Согласно источнику, высокопоставленный чиновник, чьё имя не называется, был намерен сбежать через киевский аэропорт «Жуляны» утром 13 августа, вместе со своим сообщником. В сообщении отмечается, что задержание произвели оперативники департамента стратегических расследований.

Сообщается, что задержание проведено в рамках расследования дела о масштабных злоупотреблениях должностных лиц корпорации, ориентировочная сумма ущерба составляет более $57 млн. Суть схемы, по данным правоохранителей, заключалась в том, что за кредитные средства, полученные под госгарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной. В настоящий момент готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым мер пресечения.

В свою очередь, пресс-служба корпорации сообщает, что все подразделения работают в штатном режиме, корпорация продолжает выполнять все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами.

В марте этого года Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило системную коррупционную схему должностных лиц акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», учредителем которого является государство, о вымогательстве денег за назначение на должности.