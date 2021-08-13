Омск, 13 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Контрольные проверки кислородного оборудования пройдут в больницах Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 13 августа в областном правительстве, соответствующее поручение региональному минздраву губернатор Александр Бурков дал в связи с ЧП в Северной Осетии.

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Также Бурков распорядился обеспечить бесперебойные поставки кислорода в медучреждения на постоянной основе. Контрольные проверочные мероприятия должны пройти до 25 августа.

По данным областных властей, в регионе коечная мощность для лечения больных COVID-19 составляет 3511 мест, в том числе 2636 коек обеспечено подводкой кислорода. Резерв смонтированного кислородного оборудования составляет ещё около 300 точек. Суточная потребность в жидком кислороде — 35−40 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Владикавказа 9 августа произошла авария в системе подачи кислорода, скончались девять пациентов.

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