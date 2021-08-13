Копенгаген, 13 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Датская компания Lego представила электрическую полноразмерную версию Toyota Supra, способную разогнаться до 27,35 км/ч. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале компании.

Пресс-служба Lego Lego-версия Toyota Supra

Модель от Lego создана в честь празднования 35-й годовщины Toyota Supra. Тираж автомобиля ограничен 35 версиями SZ-R с четырьмя цилиндрами и 35 моделями RZ с рядным шестицилиндровым мотором.

Lego Supra оснащена передней и задней рабочей световой оптикой ярко-желтого цвета. Салон авто почти весь пластиковый. От настоящей Supra были взяты только водительское кресло и рулевое колесо.

Также стоит отметить, что машина от Lego весит 1885 кг — гораздо больше, чем настоящая Supra (1640 кг).

Ранее компания Lego выпустила полноразмерную реплику модели Lamborghini Sian.

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