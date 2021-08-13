Сеул, 13 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Де-факто глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был освобождён условно-досрочно 13 августа спустя 207 дней после повторного заключения под стражу. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

По данным источников, вице-председатель покинул Сеульский центр заключения в 10:05 по местному времени.

«Я прошу прощения за то, что вызвал беспокойство граждан, — сказал Ли Чжэ Ён репортёрам после освобождения. — Я прислушаюсь к обвинениям, критике и ожиданиям, которые возлагают на меня».

Ранее представители министерства юстиции сообщили, что решение об условно-досрочном освобождении де-факто главы Samsung Electronics принято с учётом экономической ситуации в стране и в мире, общественного настроения и поведения заключённого.