Москва, 13 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Результат сборной России по триатлону на Олимпийских играх в Токио будет аннулирован, если Игоря Полянского дисквалифицируют за нарушение антидопинговых правил. Об этом 13 августа сообщили в Международной федерации триатлона.

Hajoseppelt.de Допинг

«Если дело против Полянского закончится санкциями, то он будет дисквалифицирован. Следовательно, результат команды на Олимпиаде в Токио будет аннулирован», — приводит ТАСС слова источника в федерации.

На Играх в Токио российские триатлонисты заняли 14-е место в смешанной эстафете. В состав команды входили Игорь и ДмитрийПолянские, Александра Разарёнова и Анастасия Горбунова.

Кроме того, 31-летний Игорь Полянский занял 43-е место в личном турнире в Токио. После Игр в его организме было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).