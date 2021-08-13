Иркутск, 13 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Иркутской области за 7 месяцев 2021 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,3%. Такие данные приводит 13 августа территориальное управление государственной статистики.

Овощи

Также отмечается, что сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в июле составил 100,41%, в том числе на товары — 100,34%; продукты питания (без алкогольных напитков) — 99,52%; алкогольные напитки — 100,38%; непродовольственные товары — 101,01%; платные услуги — 100,67%.

«В июле рост цен слегка замедлился. Наблюдалось повышение цен на печень говяжью (на 4%), средняя стоимость которой — 281 руб./кг, икру лососевых рыб (3%) — 4,7 тыс. руб./кг и хлеб из ржаной муки (1,8%) — 75 руб./кг. Чуть медленнее прежнего росли цены на «борщевой набор», в который входят капуста (подорожание на 9,5%) за 50 руб./кг, морковь (4,3%) — 85 руб., свекла (4%) — 82 руб., лук (2%) — 41 руб. а также картофель (61 руб.) и чеснок (250 руб./кг.), подешевевшие на 1,5% и 0,4% соответственно», — пояснили в Иркутскстате.

Как сообщало ИА REGNUM, а 1 квартале 2021 года потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства в Иркутской области составили 17 634 рубля в месяц.

Читайте также: Жители Приангарья стали больше тратить на услуги ЖКХ и лекарства