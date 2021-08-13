Киев, , 13:04 — REGNUM Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, станет «историей успеха». Такое мнение 13 августа высказал на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«(Визит — ред.) будет историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что, как он считает, поддержка нынешних украинских властей со стороны обеих американских правящих партий позволяет надеться на успешную поездку украинского президента в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что испытывает за него «испанский стыд».