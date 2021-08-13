Кострома, , 13:29 — REGNUM Сменился руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» Александр Потехин.

Ты записался добровольцем? Дарья Драй © ИА REGNUM

Новым куратором направления стала студентка Костромского государственного университета Наталья Кунгурцева, ранее участвовавшая в праймериз «Единой России» по выборам 2021 года в Госдуму. Прежний руководитель — Валерия Игнатьева оставила пост в мае 2021 года.

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