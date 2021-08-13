Кострома, 13 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Сменился руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» Александр Потехин.

Дарья Драй ИА REGNUM Ты записался добровольцем?

Новым куратором направления стала студентка Костромского государственного университета НатальяКунгурцева, ранее участвовавшая в праймериз «Единой России» по выборам 2021 года в Госдуму. Прежний руководитель — Валерия Игнатьева оставила пост в мае 2021 года.