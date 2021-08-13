Сменился руководитель центра добровольчества в Костромской области
Кострома, 13 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Сменился руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» Александр Потехин.
Новым куратором направления стала студентка Костромского государственного университета НатальяКунгурцева, ранее участвовавшая в праймериз «Единой России» по выборам 2021 года в Госдуму. Прежний руководитель — Валерия Игнатьева оставила пост в мае 2021 года.
Справка: региональный центр развития добровольческой деятельности был создан в 2018 году, является структурным подразделением областного государственного учреждения «Молодежный центр «Кострома». Специалисты центра занимаются развитием волонтёрских объединений, пропагандой добровольчества, обучением активистов.