Псков, 13 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Загрузка коечного фонда больными COVID-19 в Псковской области остается на уровне 75%. При этом в регионе наблюдается медленное снижение заболеваемости. Об этом12 августа сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Mos.ru Койки

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«Загрузка коечного фонда остаётся на уровне порядка 75%», — заметил глава региона.

Кроме того, за уходящую неделю в Псковской области был выявлен один новый очаг коронавируса. В Псковском онкодиспансере в отделении хирургии выявлен очаг COVID-19. Коронавирус подтвердился у шести пациентов и одной санитарки.

«Больные переведены в Псковскую инфекционную больницу, остальные пациенты выписаны. В отделении проведены необходимые медико-санитарные меры, выявляется круг контактных лиц. Хирургическое отделение, так как больные переведены в профильное учреждение, работает в обычном режиме», — сообщили в оперштабе.

Всего в Псковской области с начала пандемии в 2020 году подтверждено 46 188 случаев заражения коронавирусом, из них 107 — за минувшие сутки, что на два случая меньше, чем днем ранее. Выздоровело 37 865 местных жителей, в том числе 214 из них были выписаны по выздоровлению 12 августа. Умерло — 613 человек, еще пять летальных исходов от COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки.