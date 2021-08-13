Стокгольм, 13 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В настоящее время в шведской политике наблюдается «летнее затишье». Однако уже совсем скоро парламентарии вернутся из отпусков, а осенний политический сезон начнется с принятием законопроекта по бюджету Швеции на 2022 год. В этой связи лидер «Левых» Нуши Дадгостар предпочла не ждать осени и выдвинула требования правительству, если оно рассчитывает на голоса ее партии при голосовании. Об этом 12 августа написала газета Dagens Nyheter.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

В частности, Дадгостар потребовала внесения изменений в законодательство по социальному страхованию и медицинскому обслуживанию. Лидер «Левых» отметила, что в ситуацию, где ее партия может диктовать условия поставили себя само правительство и «Центристы».

Напомним, что в настоящее время у правительства Швеции (с учетом голосов «Левых») есть для принятия бюджета перевес в один голос. Ранее премьер-министр страны Стефан Лёвен пообещал, что если риксдаг не примет законопроект по бюджету, подготовленный его правительством, то он уйдет в отставку.