Ретропоезд Москва – Прохоровка запустят к годовщине танкового сражения
Белгород, 13 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Стилизованный поезд по маршруту Москва — Прохоровка запустят к 80-й годовщине танкового сражения. Туристам также предложат поездку в Белгород, сообщил 13 августа на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
Новый туристический железнодорожный маршрут запустят в 2023 году. Тематический поезд будет выезжать вечером из Москвы, утром прибывать в Прохоровку. Туристов ждёт экскурсионная программа по всем музеям, питание, дополнительная поездка в Белгород с гидами, а затем вечерний рейс в Москву. Детальный план уже предложили представители ЮВЖД.
Как сообщало ИА REGNUM, идея создания нового туристического железнодорожного маршрута была озвучена в мае 2021 года на встрече Вячеслава Гладкова с главой РЖД Олегом Белозеровым.