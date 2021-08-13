Белгород, 13 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Стилизованный поезд по маршруту Москва — Прохоровка запустят к 80-й годовщине танкового сражения. Туристам также предложат поездку в Белгород, сообщил 13 августа на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Музей «Битва за оружие Великой Победы» в Прохоровке

Новый туристический железнодорожный маршрут запустят в 2023 году. Тематический поезд будет выезжать вечером из Москвы, утром прибывать в Прохоровку. Туристов ждёт экскурсионная программа по всем музеям, питание, дополнительная поездка в Белгород с гидами, а затем вечерний рейс в Москву. Детальный план уже предложили представители ЮВЖД.

«Рассматриваем дополнительные точки маршрута: Курск, Воронеж, Старый Оскол. Это поспособствует объединению жителей соседних регионов вокруг такого важного события, как Курская битва, и усилит межрегиональные связи. Нам предложили поучаствовать в создании экспозиций для будущего музея на железнодорожном вокзале Старого Оскола. Чтобы успеть в срок, работу нужно начинать уже сейчас. Очень объёмные предложения, которые вызывают только положительные эмоции. Все инициативы мы сейчас перекладываем в дорожную карту и уже начинаем работу. Медлить здесь нельзя! Нам нужно успеть к 2023 году», — написал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания нового туристического железнодорожного маршрута была озвучена в мае 2021 года на встрече Вячеслава Гладкова с главой РЖД Олегом Белозеровым.