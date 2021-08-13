Москва, 13 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки федеральный торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен. Об этом 13 августа сообщили в ведомстве.

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В ФАС уточнили, что внеплановые выездные проверки проходят в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

"Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — отметили в ведомстве.

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В рамках проводимых проверок ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае выявления сговора, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.