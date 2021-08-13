Ижевск, 13 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 августа прививку от коронавируса сделали 318 626 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 236 858 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2164 жителя республики. 912 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Уточняется, что 4854 человека сделали прививку вакциной «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе провели 1 463 456 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8145 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6012 исследований.

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