Уфа, 13 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Государственные награды и денежные сертификаты вручил олимпийцам и их тренерам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба главы региона.

Kometaspb.ru Фехтование

Сообщается, что 13 августа в Уфе Хабиров встретился с чемпионкой Олимпийских игр игр в Токио, рапиристкой Аделиной Загидуллиной, серебряным призёром Олимпиады, рапиристом Тимуром Сафиным, а также их тренерами Лирой Грушиной и Егором Поповым.

«Прежде всего поздравляю Аделину и Тимура с удивительной и очень нужной нам победой, которой гордится Башкортостан и вся наша страна. Мы смотрели все ваши выступления, переживали, радовались. На спортивных площадках вы показали, как нужно преодолевать сложности, скрипя зубами, терпеть, не сломиться от поражения и идти дальше. Вы — пример для нашей молодёжи. Особая благодарность тренерскому штабу за подготовку спортсменов такого уровня», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что за первое место спортсмен получает два млн рублей, а его тренер — один млн рублей. За второе место — 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей соответственно.

Сообщается, что Хабиров поручил республиканскому министерству спорта разработать проект строительства в Уфе Дворца фехтования.

«Откроем его в 2024 году, как раз к следующей летней Олимпиаде, которая пройдёт в Париже», — сообщил он.

Кроме этого, глава региона поручил министерству спорта республики начать готовится к проведению в Уфе в 2022 году международных соревнований по фехтованию среди юниоров, а также разработать проект создания региональной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе до конца текущего года намерены завершить строительство центра гимнастики.