Ижевск, 13 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 августа провели 1 463 456 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Region.tver.ru Тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 8145 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6012 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек. Это рекордный показатель числа смертей от ковида за сутки с начала пандемии. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев.