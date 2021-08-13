Сеул, , 12:57 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук выразил сожаление в связи с очередным скандалом, связанным с сексуальными домогательствами в армии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра, которое он сделал 13 августа в ходе брифинга.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Со Ук пообещал провести тщательное расследование, а также пересмотреть систему профилактики сексуальных преступлений.

Напомним, что женщина, личность которой не разглашается, была найдена мёртвой 12 августа в собственной квартире. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как жертва сообщила о том, что в мае текущего года она подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин «пришёл в ярость», когда узнал об инциденте, поскольку это не первый случай самоубийства женщины-военнослужащей, подвергшейся сексуальным домогательствам.

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