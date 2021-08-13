Чебоксары, , 12:53 — REGNUM На чебоксарских руководителей — бывших и действующих — накануне празднования Дня города посыпалась россыпь наград. Это следует из указа главы Чувашии Олега Николаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Экс-глава Чебоксар Евгений Кадышев, заместитель главы Карелии Владимир Тимофеев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков Cap.ru

Самой высокой государственной награды удостоен экс-глава Чебоксар (2010 — 2016 годы), ныне депутат Госдумы Леонид Черкесов — ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Руководитель республики отметил его «заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность».

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «за многолетний добросовестный труд во благо» региона.

Ещё один экс-глава Чебоксар (2017 — 2020 годы), Евгений Кадышев, который сейчас является заместителем главы города, получит почётную грамоту Чувашии. Также грамоту вручат бывшему вице-мэру (2011 — 2017 годы) Герману Александрову, ныне возглавляющему муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска».

Как сообщало ИА REGNUM, День города Чебоксары отмечается в третье воскресенье августа. В этом году его будут праздновать 15 августа, но без массовых мероприятий.